В США готовят меры для сдерживания активности России в Средиземноморье

Вашингтон, 26 декабря. Конгрессмены США выступили с инициативой, которая позволит Вашингтону сдерживать активность России и Турции в Средиземном море при помощи укрепления связей с Израилем, Грецией и Кипром. Об этом сообщает издание The Hill.

На прошлой неделе были принят комплекс мер, который включили в акт о финансировании ряда государственных учреждений до 30 сентября 2020 года. Его задачей является прекращение США в ключевого игрока на газовом рынке средиземноморского региона при помощи партнерства с рядом стран этого региона.

По замыслу американских конгрессменов, задачей станет ослабление позиций России в Средиземноморье, а также укрепление военных связей с Грецией, снятие оружейного эмбарго с Кипра и поддержка региональных союзников США в противовес Турции.

«Это законодательство - посредством отмены эмбарго США на поставки оружия на Кипр и расширения необходимой военной помощи для Греции - указывает на всеобъемлющий подход к вопросу стабильности ключевых региональных партнеров (США, прим.ФАН.)», — приводит американское издание одного из главных авторов инициативы сенатора-республиканца Марка Рубио.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов ИГ1. Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы, передавала «Газета.ру».

Вооруженные силы США приняли решение покинуть зону турецко-курдского конфликта и не мешать Анкаре проводить свои операцию по уничтожению боевиков и террористов, находящихся на восточном берегу реки Евфрат. Однако американские военные по-прежнему сохраняют свое присутствие в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.