Московский пенсионер продал мешок драгоценных камней за $2 млн «банка приколов»

Москва, 26 декабря. Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, продав драгоценности за два миллиона долларов «банка приколов».

34-летний мужчина представился покупателем драгоценных вещей и вошел в доверие 80-летнему жителю Москвы. Мошенник сказал пенсионеру, что является сотрудником компании, которая скупает самоцветы. Для убедительности злоумышленники заранее арендовали офисное помещение, чтобы ввести жертву в заблуждение.

Аферист провел встречу с жертвой в «офисе» на улице Маршала Мерецкова и обсудил покупку ценных камней, осмотрев и переупаковав их. После подписания договора пенсионеру сказали, что деньги принесут к выходу из офиса. После осмотра купюр 80-летний мужчина усомнился в их подлинности и обратился в банк, где его сомнения были подтверждены.

Но как сообщается, 25 декабря 2019 года «скупщик драгоценностей» был пойман в городе Жуковский столичными полицейскими. В отношении афериста было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На данный момент правоохранительные органы разыскивают его сообщника.