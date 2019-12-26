Собянин оценил эффективность платных парковок в Москве

Москва, 26 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об эффективности платных парковок в столице. По его словам, это позволило сократить количество автомобилей в центре города на 25-30%.

«Это огромная часть всей транспортной стратегии. Если бы не было платных парковок, я думаю, что в центре было бы просто не проехать. Когда мы ввели платные парковки, у нас количество машин в центре уменьшилось на 25–30%», — сообщил градоначальник в интервью НТВ.

По словам Собянина, на данный момент вопрос расширения зоны платных парковок не рассматривается, однако не исключено, что будут вводиться какие-то локальные решения.

«Я считаю, что парковочная система на 90% состоялась», — подчеркнул мэр.

Ранее «Известия» сообщали, что в новогодние праздники на московских улицах можно будет бесплатно припарковать машину. С 1 по 8 января парковка будет бесплатной даже на тех улицах, где обычно действует тариф 380 рублей в час. В то же время плоскостные парковки со шлагбаумом продолжат работать по действующим тарифам.

В новогоднюю ночь в Москве будет бесплатный проезд на общественном транспорте. Как передавала «Газета.ру», Собянин ранее сообщил, что «наземный транспорт, метро и МЦК будут работать всю ночь». Он уточнил, что с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января проезд будет бесплатный.