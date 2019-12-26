Дамаск назвал США оккупантами, ворующими сирийскую нефть

Дамаск, 26 декабря. Войска США не должны находиться близ сирийских нефтяных месторождений, заявила политический советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

В интервью телеканалу al-Mayadeen Шаабан обратила внимание на то, что заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские войска охраняют сирийскую нефть на самом деле подтверждают, что США «ее крадут».

«Это наша нефть», — заявила Шаабан, подчеркнув, что у Вашингтона «нет абсолютно никаких прав» «охранять» сирийские нефтяные месторождения.

Она предупредила, что жители Сирии выступают против действий США по захвату нефти. По ее словам, сирийская земля «должна быть полностью освобождена от иностранных оккупантов».

Ранее Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории, назвав данную незаконную деятельность США «международным государственным бандитизмом». Под предлогом борьбы с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1, американцы продолжают выкачивать природные ресурсы сирийского народа, а затем продавать их в соседние страны. Незаконную деятельность американского правительства охраняют боевики ИГ1, а также прибывшие из Ирака наемники ЧВК Blackwater.

В МИД РФ назвали действия США преступлением международных масштабов. А глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к генсекретарю ООН Антонио Гутеррешу с просьбой осудить действия США, которые оккупировали территорию Сирии и фактически занимаются воровством нефти, принадлежащей сирийскому народу, а также в МИД РФ с просьбой созвать по инициативе России внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преступными действиями США в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.