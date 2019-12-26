Дамаск подаст иск против США из-за грабежа сирийской нефти

Дамаск, 26 декабря. Правительство Сирии готовится к подаче иска против Соединенных Штатов Америки за разграбление нефтяных ресурсов страны, заявила советник президента САР Бусейна Шаабан.

«Власти САР изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет Сирии», — говорит Шаабан.

По ее словам, сирийские месторождения нефти будут освобождены от американского и любого другого присутствия.

После заявления президента США о выводе американских войск из Сирии, на северо-востоке страны все еще продолжает находиться военный контингент США, который якобы помогает «охранять» курдским формированиям местные месторождения. В Сирии в настоящее время остается около 200 американских военных с техникой, которые, как заявляют в Вашингтоне, якобы следят за тем, чтобы сирийская нефть не попала в руки боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). США при этом эксплуатируют захваченные курдами сирийские нефтяные поля и вывозят черное золото контрабандой за границу.

Сирийский президент Башар Асад неоднократно отмечал, что американцы торгуют нефтью с захваченных у САР месторождений. Госорганы США ежемесячно зарабатывают более 30 млн долларов от добычи контрабандной нефти в САР, сообщает RT, со ссылкой на Министерство обороны РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.