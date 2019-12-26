Аксенов оценил возбужденное на Украине уголовное дело из-за поезда в Крым

Севастополь, 26 декабря. Причиной возбуждения украинской прокуратурой дела по факту прибытия в Крым поезда из Санкт-Петербурга является необходимость властей Украины отреагировать на улучшение условий жизни на полуострове, полагает глава Крыма Сергей Аксенов.

«Все успешные проекты, которые улучшают жизнь крымчан, которые сводят к нулю последствия украинских блокад и западных санкций, неизменно вызывают истерическую реакцию в Киеве и недовольство в Европе», — заявил он.

Он напомнил, что Украина и ЕС стабильно преследуют цель нанести вред жителям Крыма. Действия же России, направленные на улучшение жизни крымчан вызывают у них, по мнению главы республики, потерю самообладания, после чего те «начинают кидаться угрозами и уголовными делами».

Аксенов добавил, что в происходящем есть положительный момент – фактически украинские власти признали, что Крымский мост существует в реальности, а не создан «в декорациях Мосфильма».

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает Крым украинской территорией. Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».