Сирия начала геологоразведку нефти совместно с Россией

Дамаск, 25 декабря. Сирия вместе с компаниями из России начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море, сообщила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.

«Я впервые говорю об этом: Сирия начала работы по геологоразведке нефти и газа в Средиземном море совместно с российскими компаниями», — цитирует слова Шаабан РИА Новости.

По ее словам, подготовку к этому сирийские власти начали еще несколько лет назад.

Названия российских компаний, участвующих в разведке нефти, Шаабан не назвала. Однако, как отмечает агентство, в 2013 году сирийские власти подписали контракт с российской компанией «Союзнефтегаз». В документе речь шла о проведении разведки нефти и газа на морском блоке №2 в территориальных водах Сирии. Данная территория находится между городами Тартус и Банияс.