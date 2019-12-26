Связанные с ПНС боевики похитили 27 египетских рабочих в Триполи

Триполи, 26 декабря. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии похитили 27 египетских рабочих у рынка Аль-Хадра в районе Триполи Аль-Хадба. Подобный инцидент может привести к полномасштабному втягиванию Египта в ливийский конфликт.

Боевики ПНС намерены использовать рабочих для создания видео, в котором они сыграют роль египетских солдат. Ожидается, что это видео будет использоваться для провокации против Египта.

Как сообщается, в операции по похищению рабочих участвовали боевики группировки «Абу Салим», чей главарь Абдулгани «Ганива» аль-Кикли провел 14 лет в тюрьме за организацию наркотрафика. Эта группировка входит в так называемые «Силы защиты Триполи», напрямую подчиненные одному из «министров» ПНС Фатхи Башаги. Само ПНС активно сотрудничает с боевиками террористических группировок, включая запрещенные в России «Исламское государство»1 и «Аль-Каиду»1.

Напомним, что президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси в этом месяце заявил, что не допустит образования угроз национальной безопасности своей страны в Судане и Ливии. По его словам, Египет никогда не согласится на создание в Ливии государства для боевиков, а также для вооруженных террористических и экстремистских группировок. Также власти Египта осудили соглашения, которые были подписаны Анкарой и террористами ПНС Ливии. Кроме того, Каир призвал международное сообщество повлиять на действия ПНС Ливии, которые ведут к срыву инициатив, направленных на мирное урегулирование ливийского кризиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.