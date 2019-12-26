Тегеран, 26 декабря. Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Тегеран готов оказать помощь Дамаску в выводе американских военных, которые находятся в Сирии нелегально. По словам иранского советника, это произойдет, если правительство САР официально обратится к Ирану. Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов считает, что таким образом Иран хочет обезопасить себя от влияния США у своих территорий.

В Тегеране отмечают, что после того, как Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии, США взяли под свой контроль нефтяные поля на севере страны, где они занимаются нелегальной выкачкой ресурсов, прикрываясь поддержкой курдских повстанцев.

Велаяти утверждает, что США на деле просто грабят сирийские нефтяные месторождения. По его словам, в Иране очень надеются, что влияние США в нефтеносных районах подойдет к концу, и Сирии удастся положить конец хищническим действиям американцев, и что власти его страны готовы оказать поддержку Дамаску.

Как утверждают эксперты, политика Штатов направлена на самоокупаемость. Поэтому американцы и пошли на торговлю краденой нефтью, чтобы финансировать местных курдских боевиков. Подробнее об этом можно узнать в специальном расследовании ФАН.

«Данное заявление Велаяти носит серьезный характер, поскольку перед нами советник верховного лидера по вопросам обороны и безопасности. Это глаза и уши первого человека в Иране. Велаяти курирует иранское направление, связанное с Сирией и Ираком, да и вообще, он один из авторов иранской доктрины «Цепи сопротивления», — говорит эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов.

Доктрина «Цепи сопротивления» предполагает, что текущая ситуация в САР и Ираке — передний край обороны Ирана, поэтому Тегеран заинтересован в стабильной ситуации в этих странах.

«В результате, в Иране сегодня считают, что если они не удержатся на рубежах Сирии и Ирана, то разговор пойдет уже о безопасности самой этой страны. В целом, данное заявление Велаяти нужно рассматривать, как часть информационной войны», — заявляет эксперт.

Кожанов отмечает, что между Тегераном и Вашингтоном сейчас идет информационная война, и что все попытки наладить отношения между двумя сторонами зашли в тупик.

«Большой вопрос, а будут ли иранцы что-то реализовывать или нет. Естественно, «вытурить» американцев из Сирии иранцы на текущем этапе не могут, но с другой стороны Иран может показать себя «неконструктивным игроком», — резюмирует востоковед.

Данный термин в США означает государство, которое выходит за рамки «нормальности», в представлении Вашингтона. Данный статус может позволить Ирану делать разнообразные маневры против США в Сирии.

«Поэтому перед нами часть психологической борьбы, за которой могут последовать обострения местного характера. Например, через те «прокси-силы», которыми Иран сегодня располагает на территории Сирии. Вероятно, это заявление Велаяти стоит рассматривать в этом ключе, поскольку сам вопрос сирийской нефти является вторичным для внешней политики Ирана», — считает Николай Кожанов.

Но как он отмечает, ситуация с нефтью является отличным поводом для Тегерана выразить неодобрение политики и действий Вашингтона.

При президенте Дональде Трампе в США проводится явная антииранская политика. Она выражается выходом Америки из «ядерной сделки», введении экстерриториальных санкций против Тегерана, а также признанием Голанских высот частью Израиля, что тоже затрагивает стратегические интересы Ирана.