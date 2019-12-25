ЛНА уличила Турцию в переброске боевиков ИГ и «Ан-Нусры» в Ливию через Тунис

Каир, 25 декабря. Спецслужбы Турции продолжают осуществлять переброску боевиков террористических группировок «Исламское государство»1 (ИГ1) и «Джебхат ан-Нусра»1 (обе запрещены в России) на территорию Ливии через тунисский аэропорт. С таким заявлением выступил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмед аль-Мисмари, комментируя ситуацию для египетского издания «Аль-Ватан».

По словам офицера ЛНА, значительное число группировок боевиков попадают в страну через аэропорты Ливии в захваченных террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Митиге, Мисурате и Зуваре. Теперь для доставки боевиков в Ливию используется и один из тунисских аэропортов.

«Это очень серьезный вопрос, поскольку используется один из тунисских аэропортов, а именно аэропорт Джерба, где высаживают группы террористов, а затем их из Туниса переправляют в Ливию через [горный массив на западе Ливии] Эль-Джебель-эль-Гарби», — заявил он.

Напомним, что в 2014 году ЛНА, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, начала контртеррористическую операцию. Ее конечной целью является полное освобождение территории страны от террористов, захвативших ряд регионов Ливии после свержения президента страны Муамара Каддафи в 2011 году.

Весной 2019 года ЛНА перешла к новому этапу операции, который подразумевает под собой освобождение ливийской столицы Триполи от вооруженных формирование так называемого ПНС, активно сотрудничающего с боевиками запрещенных в РФ террористических организаций – таких, как ИГ, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Террористы из ПНС получают поддержку из Турции, которая незаконно поставляет боевикам оружие, боеприпасы и боевиков – преимущественно, из Сирии. Стоит отметить, что в отношении Ливии действует оружейное эмбарго ООН, однако Турция регулярно нарушает его, используя морские и воздушные каналы. Более того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган некоторое время назад заявил, что Анкара готова даже отправить военных в Ливию, если получит соответствующий запрос от ПНС.

1 Организация запрещена на территории РФ.