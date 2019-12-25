Бутина предложила создать координационный центр для помощи россиянам за рубежом

Москва, 25 декабря. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина предложила создать единый механизм помощи россиянам за рубежом.

«Нам нужна какая-то система. Многие организации многое делают. И в моей ситуации, и в ситуации Винника. Вопрос в том, что, во-первых, нужно понимать дорожную карту: кто, что, какими полномочиями обладает, и нужно понимать, как мы можем все это дело консолидировать в некий координационный центр, центр быстрого реагирования», — заявила Бутина в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Бутина добавила, что необходимо создать единую систему. При этом она уточнила, что выступает против «дополнительных суперструктур» и бюрократии. Поэтому речь идет о создании некой координационной силы, которая сможет объединить разные ведомства.

Говоря о россиянах, действительно совершивших преступления за рубежом, она отметила, что им нужно помогать в поиске «правильного адвоката».

Напомним, Александр Винник был арестован в Афинах летом 2017 года по запросу США. Ему вменяется отмывание до 4 млрд долларов при помощи биржи криптовалют. В среду его адвокат Тимофей Мусатов рассказал RT о состоянии здоровья своего подзащитного. По его словам, после того, как стало известно, что его экстрадируют в США, Винник объявил голодовку. Медицинское обследование выявило у россиянина заболевание крови. На шестой день голодовки у него резко ухудшилось самочувствие.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля прошлого года. Следствие инкриминировало ей участие в заговоре с целю ведения деятельности на американской территории в пользу иностранного государства. Спецслужбы США утверждали, что Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированной в качестве иностранного агента.

В декабре Бутина под давлением признала свою вину по одному из пунктов обвинения и заключила сделку со следствием, после чего ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. С учетом проведенного под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября текущего года.

Как сообщала «Газета.ру», вернувшись в Россию Бутина устроилась на работу в аппарат по правам человека, где она будет заниматься защитой соотечественников за рубежом.