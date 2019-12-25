Украинские депутаты перессорились в очереди за зарплатой

Киев, 25 декабря. Депутаты Верховной рады и ее сотрудники устроили перепалку в очереди за заработной платой.

Telegram-канал «Политика Страны» опубликовал видеоролик с бранью украинских депутатов. В ролике фигурирует парламентарий от партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко. Он пытался пробраться к кассе мимо очереди. Стоявших людей в очереди взбесило поведение депутата. К тому же Остапенко встал прямо у двери, чтобы вперед него никто не прошел, и он мог быстрее получить деньги.

По информации Telegram-канала, в кассе выдавалась заработная плата всем сотрудникам Верховной рады, которые не стали подавать заявление о переводе средств на карту, а также компенсации за осуществление депутатских полномочий за декабрь уходящего года.

Ранее Анатолий Остапенко уже попадал в центр внимания из-за интимной переписки с мужчиной во время заседания Верховной Рады, передает «Газета.ру».