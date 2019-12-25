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Шойгу анонсировал создание системы военных госпиталей в России до 2025 года

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Шойгу анонсировал создание системы военных госпиталей в России до 2025 года

Москва, 25 декабря. Система из 155 военных госпиталей будет создана в России до 2025 года, рассказал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в нее также войдут медицинские учреждения в удаленных регионах.

Выступая на заседании общественного совета при Минобороны, Шойгу рассказал о планах ведомства по строительству систему военных госпиталей.

«Нам осталось построить 22 госпиталя из 155. Строятся современные медицинские учреждения. Некоторые из них будут построены в регионах, где только военные врачи могут оказать квалифицированную медицинскую помощь», — заявил Шойгу.

По его словам, военные госпитали будут ориентированы на оказание помощи военнослужащим, членам их семей и военным пенсионерам.

Источник: РИА Новости
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