В Киеве рассказали о последствиях политики Зеленского «в стиле» Порошенко

Киев, 25 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский пока не может построить вертикаль власти, поскольку продолжает действовать в парадигме своего предшественника Петра Порошенко, заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Но мне кажется, что если Зеленский будет действовать в парадигме Порошенко, его президентство будет не очень эффективным», — заявил политолог.

Эксперт не исключает, что Зеленский «может стать успешным президентом либо повторить судьбу предыдущих президентов», передает «Украина.ру».

В этой связи Карасев напомнил, что Леонид Кравчук покинул пост президента досрочно, второй срок Леонида Кучмы закончился Оранжевой революцией, рейтинг Виктора Ющенко упал впоследствии до 5%, а Виктор Янукович вовсе бежал из страны. Предшественник Зеленского, имея ресурсы и возможности, не смог переизбраться на второй срок.

Карасев считает, что именно 2020 год покажет, сможет ли действующий президент сформировать свою властную вертикаль.

Отметим, что в настоящее время Порошенко является депутатом Верховной рады от его партии «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко») и при этом выступает фигурантом целого ряда уголовных дел. Пока что бывшего президента защищает парламентская неприкосновенность, однако с января 2020 года на Украине вступит в силу закон, отменяющий иммунитет у депутатов. На сегодняшний день политик подозревается в превышении полномочий, коррупции и госизмене (речь идет о решении создать провокацию в Керченском проливе с целью срыва выборов).

При этом политику Зеленского и Порошенко сравнивают постоянно не только украинские, но и мировые политики. К примеру, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность», экс-глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев ранее выразил мнение о прошедшей встрече участников «нормандской четверки» в Париже. По его словам, Зеленский на саммите показал, что прислушался к обществу, а его выступление будто было написано Порошенко.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее выразил мнение, что политические подходы Зеленского и его предшественника относительно ситуации в Донбассе различны. Как сообщала «Газета.ру», Песков отметил, что «один президент начинал войну, новый президент — собственно, краеугольным камнем его предвыборных обещаний было завершение войны».