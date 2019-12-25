Проход первого поезда по Крымскому мосту восхитил британского журналиста

Севастополь, 25 декабря. Британский журналист Грэм Филлипс заявил, что пришел в восторг от прохода первого поезда по Крымскому мосту. Впечатлениями от увиденного он поделился во время съемки репортажа об открытии железнодорожной части моста.

Поезд прошел по мосту около трех часов ночи, когда довольно сильно похолодало. Журналисты предложили теплую шапку, однако он от нее отказался, заявив, что его греет совсем другое.

«Что меня согрело, так это сам масштабный момент. То, что мы видели - это просто история века! Что еще надо? Я ради этого готов пожертвовать своей «лысой башкой» и еще много чем, лишь бы здесь присутствовать здесь и это снимать. Это настолько значительно! Это действительно адреналин, это драйв, это прогресс. Я уже столько лет снимаю, но такой радости от увиденного еще не испытывал», — эмоционально рассказал Филлипс.

Президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста. Глава российского государства перед началом церемонии открытия решил лично проехать по новому железнодорожному пути. Как сообщал RT, Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за запуска железнодорожной части Крымского моста и визита российского лидера Владимира Путина на полуостров.