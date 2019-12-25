Адвокат рассказал об ухудшении здоровья россиянина Винника

Афины, 25 декабря. Тимофей Мусатов, адвокат задержанного гражданина РФ в Греции Александра Винника рассказал RT о состоянии здоровья его клиента.

«Как только стало известно о решении, подписанном министром, он объявил головку. Сегодня уже шестой день. На пятый день мы добились проведения его медицинского осмотра. У него выявлено заболевание крови», — сообщает адвокат задержанного россиянина.

Мусатов подчеркивает, что у Винника было отмечено резкое ухудшение состояния.

«Удивительно, но человеку, который держал более 100 дней голодовку — я с удивлением узнал, что не он один — и выжил, ему было гораздо легче, чем сейчас. Он считает, что решение о его выдаче — это смертный приговор», — говорит Тимофей Мусатов.

23 декабря 2019 года Высший административный суд Греции принял решение приостановить исполнение решения Министерства юстиции Греции об экстрадиции Александра Винника в США, Францию и Россию.

На следующий день председатель Государственного совета Греции Екатерина Сакелларопулу назначила рассмотрение дела Винника на 10 января 2020 года.

Александр Винник был арестован в Афинах летом 2017 года по запросу Соединенных Штатов Америки. Ему вменяется отмывание до 4 млрд долларов при помощи биржи криптовалют.