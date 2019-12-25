В МИД РФ рассказали об основной функции Совета Россия-НАТО

Москва, 25 декабря. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко считает, что при переосмыслении НАТО отношений с Москвой Совет Россия-НАТО мог бы стать площадкой для обсуждения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Президент РФ Владимир Путин ранее направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации предложение ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. В НАТО предложение сразу же отвергли.

«Если по этой теме начнется какой-то диалог, то это одна из площадок, где имело бы смысл его вести. Кстати, два заседания в этом году были посвящены именно этой теме», — заявил Грушко в интервью «Коммерсанту».

Дипломат подчеркнул, что Совет Россия-НАТО создавался именно для того, чтобы совместно обнаруживать и оценивать угрозы безопасности для всего евроатлантического пространства.

Грушко добавил, что представители НАТО неоднократно заявляли, что стремятся к деэскалации, однако для этого «контактов между послами в рамках СРН мало». По словам дипломата, необходим «ежедневный диалог между военными», которого сегодня нет.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности окончательно прекратил свое существование в августе 2019 года по инициативе США. Поводом для выхода Вашингтона из соглашения послужили безосновательные обвинения в адрес России. При этом Москва не раз уличала Вашингтон в несоблюдении договора. Российская сторона все обвинения в свой адрес категорически отрицает.

В минувший вторник президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости следить за возможным развертыванием американских ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира, в первую очередь, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.