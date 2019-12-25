Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Москва, 25 декабря. Российский лидер Владимир Путин принял участие в предновогоднем матче «Ночной хоккейной лиги». Игра началась в среду вечером на катке на Красной площади.

Путин традиционно вышел на лед под номером 11. В одной команде с ним играют глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, а также легенды отечественного хоккея, в том числе, Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и многие другие.

Оппонентами президентской команды стали тульский губернатор Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, подмосковный губернатор Андрей Воробьев и прочие.

В прошлом году такой же матч прошел 29 декабря.

Напомним, «Ночная хоккейная лига» является российской любительской спортивной организацией, созданной 15 декабря 2011 года по инициативе Путина, который в то время занимал пост председателя правительства РФ, а также прославленных ветеранов отечественного хоккея. До 20 августа 2012 года носила название «Российская любительская хоккейная лига».