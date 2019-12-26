В МИД рассказали о получаемых Россией сигналах НАТО по переосмыслению отношений

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Москва, 25 декабря. Россия получает сигналы от НАТО, из которых следует, что альянс предпринимает попытки переосмыслить свои отношения. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он напомнил, что этой осенью французский президент Эммануэль Макрон выступил с критикой сложившегося в современном НАТО положения, назвав его «смертью мозга» блока.

«Поэтому на недавнем саммите в Лондоне было решено создать «группу мудрецов», которая к 2021 году должна подготовить рекомендации, как приспособить НАТО к новым реалиям. Уже есть сигналы, что в рамках этого процесса будет предпринята и попытка переосмыслить отношения с Россией», — заявил российский дипломат.

По словам Грушко, пока что конкретных шагов по переосмыслению отношения НАТО к России он не видит, но внутри альянса происходят определенные процессы, которые вызваны необходимостью его членов адаптировать блок к новым угрозам. Он выразил надежду, что однажды НАТО развернется лицом к настоящим вызовам и угрозам и будет обеспечить безопасность вместе с Россией, а не без нее или даже против нее.