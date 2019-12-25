В Госдуме назвали своеобразной идею идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»

Москва, 25 декабря. Идея проведения переговоров между Москвой и Тбилиси в «нормандском формате» выглядит своеобразно, так как споры между РФ и Грузией касаются непосредственно двух стран, а в отношениях РФ и Украины совсем «другая ситуация», говорит первый заместитель представителя Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили сказала, что нынешние виды переговоров с российской стороной носят технический характер и не дают результата, поэтому для Тбилиси было бы интересно провести с Россией диалог аналогичный «нормандскому формату», где грузинская сторона была бы представлена совместно с партнерами, так как одной Грузии не хватило бы сил вести переговоры самостоятельно.

«Данная позиция подставляется мне достаточно своеобразной, потому что эти проблемы касаются двух стран, и разрешать их должны две страны. А сам «нормандский формат» применительно к ДНР и ЛНР — это особая ситуация, когда, во-первых, идут вооруженные действия, а во-вторых на территориях этих республик состоялись референдумы о признании независимости соответствующих территорий, с чем Киев не может согласиться, а российская сторона не может согласиться с такими способами разрешения ситуации, когда может быть устроен геноцид жителей этих территорий», — заявил Игорь Новиков.

Российский депутат отмечает, что несогласие Российской Федерации с действиями Украины обусловлено тем, что Киев нарушает принципы международного права и прав человека, а также что на территориях ДНР и ЛНР проживает огромное количество граждан России, поэтому Москва несет ответственность за их безопасность.

«Это два принципиально разные ситуации, и мне кажется, что разговор о «нормандском формате», применительно к российско-грузинским отношениям выглядит мягко говоря искусственно притянутым», — констатирует первый заместитель представителя Государственной думы по международным делам.

Зурабишвили также говорила, что намерена «сломить» ситуацию вокруг отношений российско-грузинских отношений, но подчеркнула, что Тбилиси не готов идти на уступки, сообщают «Известия».