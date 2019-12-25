Террористы ПНС принимают из Стамбула самолеты с военными советниками и боевиками

Турция направляет дополнительные силы в Ливию для поддержки террористов, называющих себя Правительством национального согласия. По данным портала FlightRadar24, 25 декабря Airbus A330-202 совершил два рейса из Стамбула в Триполи. Его пассажирами в обоих случаях могли быть военные инструкторы из Турции и террористы из Сирии

Ранее появилась информация о том, что Анкара отправила в Ливию около 200 террористов. Боевиков переслали ночью 25 декабря воздушным бортом на территорию подконтрольную бандформированиям ПНС. Все переброшенные могли быть бежавшими из Сирии экстремистами, такие данные приводит аккаунт khalediskef в Twitter. Также согласно электронному табло на сайте FlightRadar24, с 20 декабря фиксируется не менее двух рейсов из Стамбула в Триполи и обратно.

Турция продолжает пытаться закрепить свое присутствие в Ливии. Анкара жаждет почувствовать себя самостоятельным игроком на политической арене и сыграть сольную партию. Так считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Турция не скрывает, что поддерживает ПНС Ливии. Анкара говорит об этом открыто. Поэтому, что касается пассажирских перевозок, это могут быть и военные инструкторы, и советники, и боевики», — предполагает эксперт.

Анкара действует согласно разработанному общеполитическому плану. Действия в Ливии являются частью этого плана, полагает Рожин. Чтобы обеспечить устойчивые позиции в регионе, Анкара прибегает к различным мерам, в том числе снабжению Ливии боевиками и вооружением, отметил эксперт.

Напомним, Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара продолжает антитеррористическую операцию «Аль-Карама», чтобы освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли. Большая часть Ливии уже находится под контролем ЛНА.