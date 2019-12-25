Поставивший под вопрос заслуги Кадырова режиссер Сокуров пропагандирует гомосексуализм через свои «фестивальные» фильмы

Кинорежиссер Александр Сокуров, вступивший в конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, обладает латентной гомосексуальностью, что проявляется в его фильмах и жизненной позиции.

Российский режиссер отказался извиняться перед Рамзаном Кадыровым за оспаривание звания Героя России, которое было присвоено как самому главе Чечни, так и его отцу Ахмату. Со своим предложением Сокуров обратился лично к президенту Владимиру Путину, который ответил, что любого жителя Чечни, вставшего на защиту России, можно считать героем.

Предложение Сокурова встретило недовольство со стороны Рамзана Кадырова, который попросил извиниться за подобный выпад в адрес своей семьи. Однако режиссер отказал, сославшись на то, что обращался к главе государства, а не главе Чеченской Республики. В своих действиях он ничего предосудительно не видит.

Поведение Сокурова вызвало серьезный общественный резонанс. Однако стоит отметить, что режиссер довольно часто вызывает к себе повышенный интерес и критику со стороны российского общества.

Пропаганда гомосексуализма через фильмы Сокурова

Деятельность Сокурова на поприще кинопроизводства сложно назвать успехами, ведь его картины прошли мимо массового зрители и известны лишь очень узкому кругу ценителей «фестивального кино». Однако даже посмотревшие фильмы Сокурова в России реагируют на них крайне неоднозначно в связи с обилием мужских голых торсов на экране и проявлением гомосексуальной тяги персонажей. Восторг его картины вызывают лишь у представителей ЛГБТ-сообщества, которое Сокуров активно защищает.

Именно Сокуров стал одним из немногих, кто накинулся на закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. При этом и сам кинорежиссер не раз был заподозрен в латентной гомосексуальности. Ведь для такой точки зрения существуют весомые доводы. Сокурову в июне исполнилось 68 лет. За свою долгую жизнь он ни разу не был женат, не имеет детей, да и в серьезных отношениях с женщинами режиссер никогда замечен не был.

Защищая гомосексуалистов, Сокуров защищает себя

В фильмах Сокурова всегда четко прослеживается линия нетрадиционной сексуальной ориентации персонажей. Это замечали как на кинофестивалях, где режиссер представлял свои картины, так и кинокритики из числа россиян. Главной «гомосексуальной» картиной Сокурова с подтекстом инцеста принято считать драму «Отец и сын». На популярном сайте «КиноПоиск» один из рецензентов объективно отметил слишком явный подтекст нетрадиционной люби и тяги к гомосексуализму.

«В результате чего почти древнегреческая радость обнаженных мужских торсов сменяется близостью, сильно напоминающей латентную гомосексуальную тягу. Сокуров еще никогда так близко не подходил к грани, отделяющей гениальность от профанации, а духовность от парафилии», — написал рецензент Малов-кино.

Учитывая его кинокартины явной гомосексуальной направленности, можно понять, почему Сокуров столь активно отстаивает права представителей ЛГБТ. Ведь он фактически встает на защиту своих прав, о чем открыто говорить не хочет. На вопросы журналистов о своей гомосексуальности режиссер отвечать отказывается, что лишний раз подтверждает довод о его нетрадиционной ориентации.