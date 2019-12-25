Российские военные в Сирии провели патрулирование в провинциях Хасака и Алеппо

Алеппо, 25 декабря. Российская военная полиция продолжает патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо вдоль границы с Турцией, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Подразделения российской военной полиции в среду продолжили патрулирование по маршрутам Камышлы — электростанция «Мабрук», Айн-Исса — Абу-Хашаб, Камышлы — Хирбет-Эль-Хус в провинции Хасака, Кобани — Дал-Магара, Аджами — Авшария, Аджами — Каракозак в провинции Алеппо.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Камышлы — Тель-Эш-Шугур — элеватор «Алия».

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена на территории РФ). Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы.

22 октября 2019 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание операции «Источник мира». С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдов, передавала «Газета.ру». Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.