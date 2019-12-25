Путин прокомментировал просьбу Кудрина увеличить расходы на человеческий капитал

Москва, 25 декабря. Повышение бюджетных расходов на образование, здравоохранение и науку можно обсудить, но это не должно ударять по макроэкономике страны, заявил президент России Владимир Путин на совещании по национальным проектам.

Во время совещания глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин заявил, что не хватает финансирования отраслям, связанных с развитием человеческого капитала.

«Замысел национальных проектов предполагает прорывное развитие. Сейчас мы констатируем, и в Счетной палате это обсуждали, что не во всех отраслях, которые поименованы в нацпроектах, мы достигнем прорывного роста», — сказал глава Счетной палаты.

Как утверждает Кудрин, это связано с недостаточно высокими расходами на образование, здравоохранение и науку, предусмотренными национальными проектами.

«Я не вижу здесь такого разворота к финансированию человеческого капитала больше, чем это было раньше», — говорит Алексей Кудрин.

Российский президент сказал, что мнение Кудрина ему известно, и что для этого требуется решить ряд деталей.

«Нужно ослабить кредитно-денежную политику немножко — вы считаете возможным это сделать, изменить черту отсечки при определении объема денег, которые мы могли бы направлять в реальную экономику от нефтегазовых доходов. Здесь у вас гносеологические противоречия с министерством финансов, с министерством экономики и с Центробанком», — прокомментировал слова Кудрина Владимир Путин.

По словам Путина, надо аккуратно, без ущерба макроэкономическим показателям все осмыслить, и если будет обоснованное решение, то уже тогда делать выводы. Как сказал президент, увеличение финансирования — только одна возможных из мер.

Владимир Путин отметил, что властям удалось достичь определенных успехов в нацпроектах, например, в росте продолжительности жизни.