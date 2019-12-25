Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин поручил возродить производство документальных и научно-популярных фильмов при поддержке государства. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с мастерами, выпускниками и студентами Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова.

«Разработать во взаимодействии с кинематографическим сообществом и представить предложения по возрождению в РФ государственного производства документальных и научно-популярных фильмов», — говорится в поручении президента.

Кроме того, глава государства дал поручение увеличить объем поддержки отечественной кинематографии в сфере производства, проката и показа дебютных фильмов. Также президент поручил создать учебную киностудию при образовательном центре культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида», строительство которого осуществляется в Крыму.