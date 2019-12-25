Сбербанк передал «золотую акцию» назад «Яндексу»

Москва, 25 декабря. Сбербанк передал компании «Яндекс» так называемую «золотую акцию», которая дает право блокировать продажу более 25% акций. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Передали [«золотую акцию»] 23 декабря», — сообщает пресс-служба.

В «Яндексе» эту информацию подтвердили. Как отметили в интернет-компании, «золотая акция» будет передана в Фонд общественных интересов сразу после его регистрации.

Ранее правление Сбербанка сообщало, что одобрило передачу «акции» по символической цене в 1 евро. Именно за такую сумму ее купил Сбербанк в 2009 году.

Ранее сообщалось, что компания Mail.ru Group и сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar объявили о соглашении, в рамках которого BlaBlaCar приобретет сервис карпулинга BeepCar. В обнародованном пресс-релизе подчеркивается, что, согласно заключенным договоренностям, компании будут сотрудничать также в сфере маркетинга. Сервис по поиску попутчиков планируют продвигать на площадках Mail.ru Group.