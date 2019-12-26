Сирия, 26 декабря. Террористы «Исламского государства»1 совершили два нападения в провинции Дейр-эз-Зор. На юге Идлиба правительственная армия освободила десятки поселков. Главарь «Тахрир аш-Шам» призвал джихадистов не прекращать сопротивления. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: ликвидировали на юге Идлиба колонну боевиков «Ахрар аш-Шам», включая двух полевых командиров, наносят точечные удары по опорным пунктам радикалов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвигаются к поселению Тель-Манас на юг Идлиба, в Дейр-эз-Зоре отразили нападение боевиков «Исламского государства».

Армия Турции и союзные силы: разминировали на севере Алеппо несколько заминированных мотоциклов, в Ракке провели гуманитарную акцию в городе Тель-Абъяд, а также обменялись ударами с курдскими радикалами на севере провинции.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в нападении на западе Дейр-эз-Зора на газовую электростанцию, заявили о нападении на конвой сирийской армии у города Меядин – есть жертвы.

Курдские вооруженные формирования: обвиняются в организации теракта в Джераблусе на севере Алеппо, в Ракке провели рейд в лагере для беженцев и задержали двадцать человек, потеряли несколько боевиков при предположительных нападения «спящих ячеек» ИГИЛ1*, а также обстреляли протурецких ополченцев у города Айн-Исса.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыла огонь из реактивных систем залпового огня по опорным пунктам сирийской армии в Латакии и обстреляла жилой квартал в Алеппо, отказалась сдавать ключевой на юге Идлиба город Маарет-ан-Нуман.

Провинция Латакия

На северо-западе Латакии боевики ведут огонь по опорным пунктам сирийской армии из реактивных систем залпового огня на склонах хребта горы Аль-Ансария, о чем сообщает агентство Step News. Информации о потерях в живой силе и боевой технике сирийской армии пока не поступала.

Радикалы также обстреляли из РСЗО «Град» окрестности города Аль-Кардаха. В результате не пострадал ни один мирный житель, был нанесен незначительный урон жилым зданиям. Для радикалов данный поселок не имеет стратегической значимости, однако, высокую идеологическую – в Аль-Кардахе родился и вырос действующий президент САР Башар Асад.

Провинция Алеппо

На западе Алеппо боевики «Тахрир аш-Шам», возглавляемые запрещенной в РФ террористической группировкой «Джебхат Ан-Нусра»11 совершили нападение на западную окраину города Алеппо. Джихадисты открыли огонь по району Тишрин на окраине города. Провокации радикалов у административного центра провинции приобрели ежедневный характер, о чем сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

Днем в центре города Джераблус прогремело одновременно сразу два взрыва. По предварительным данным новостного агентства Step News, пострадало несколько человек, подрыв был осуществлен с помощью двух самодельных взрывных устройств, установленных на мотоциклах. Министерство обороны Турции возложило ответственность за взрывы на боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF).

В соседнем городе Аль-Баб протурецкие ополченцы обнаружили и демонтировали бомбу с мотоцикла, брошенного у дороги. После этого бойцы провели несколько рейдов в окрестных поселениях. В деревне Бадина ими были арестованы дворе мужчин, которых обвиняют в пособничестве курдским радикалам.

Провинция Дейр-эз-Зор

В пустыне Бадия террористы «Исламского государства» устроили засаду для отряда сирийской армии. Как сообщает источник в сети Twitter (@QalaatAlMudiq), боевикам удалось убить и ранить семь военнослужащих. САА в ответ открыла огонь по автомобилям террористов, но они успели скрыться обратно в пустыне. Вторая засада была устроена террористам у города Меядин. В ходе перестрелки со стороны САА были ранены и убиты несколько человек, потери со стороны ИГИЛ неизвестны.

Провинция Идлиб

Правительственная армия отбила у джихадистов мост у поселка Бабулин и мост у города Хиш, о чем сообщает источник новостей в сети Twitter Abdo Zehn. Также сообщается, что САА вернула под свой контроль деревни Тель аль-Хатра, Джалбан, Басра, Тувейль аль-Халиб и Захабия. Без боя радикалы покинули деревни Кафр-Басин и Бабулин. Самолеты ВВС Сирии наносят удары с воздуха по опорным пунктам радикалов в районе поселка Тель-Манас, а также по путям снабжения радикалов на магистрали, связывающей города Бабила и Хан-ас-Субуль, как передает агентство Step News.

Новостное агентство «Тахрир аш-Шам» «Ибаа» выпустило видеообращение главаря группировки Абу Мухаммада аль-Джулани к сторонникам и членам альянса. Главарь заявил о всеобщей мобилизации для противодействия сирийской армии и ее союзникам на севере Сирии. Альянс также отказался от переговоров с Дамаском и сдачи сирийской армии города Маарет-ан-Нуман без боя.

Несколько деревень боевики «Тахрир аш-Шам» покинули без боя. Удары по линиям обороны джихадистов вынудили их отступить в сторону шоссе М-5, которое связывает провинции Алеппо и Дамаск, и к деревне Табир. Силы правительственной армии также встали в трех километрах от наблюдательного пункта турецкой армии в Маар-Хатате и ждут прибытия в район подкрепления.

ВВС Сирии наносили удары по радикалам в районах поселков Тель-Манас, Бабила и Хан-ас-Субуль, где проходят пути снабжения джихадистов, о чем сообщает новостной агентство Masar Press Net. У Маарет-ан-Нумана в результате точечного удара по колонне радикалов «Ахрар аш-Шам», был тяжело ранен один командир группировки и убит на месте другой, вместе с несколькими подручными.

Провинция Даръа

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передает, что неизвестные лица похитили двух офицеров правительственных сил в городе Ядуда в западной части провинции. Пока информации о дальнейшей судьбе офицеров не поступало.

В том же регионе неизвестные боевики убили мирного жители в городе Ас-Санамейн. Местные источники сообщили, что покойный был сотрудником сил внутренней безопасности. Поступали сведения от местных также и о пулеметном обстреле контрольно-пропускного пункта, на котором находились бойцы Сил национальной обороны Сирии (NDF), но без дальнейших сообщений о пострадавших. Количество нападений на представителей власти в провинции растет, однако, пока что ни одна из антиправительственных группировок, действующая на юге САР не взяла на себя ответственность за серию нападений.

Провинция Ракка

Один член «Демократических сил Сирии» был убит на севере Ракки, еще один получил ранения – неизвестные подбросили ручную гранату на КПП. Как сообщает новостное агентство Radio Al Kul, еще два курдских боевика получили тяжелые ранения при подрыве бомбы на пути следования патрульного автомобиля в поселке Аль-Ямам.

Портал Alk Habour 21 сообщил, что позже боевики SDF провели рейд с обысками в школе и общежитии, где проживали беженцы, и задержали двадцать мужчин, которых вывезли из поселка для дознания. Вероятно, в ближайшее время задержанные будут отконвоированы в учебно-тренировочные лагеря для прохождения воинской повинности, если им не выдвинут обвинения в сотрудничестве с боевиками «Исламского государства».

У Айн-Иссы протурецкие отряды нанесли прямые удары из ракетных установок по опорным пунктам и укрытиям курдских радикалов в ответ на провокации. Также поступает информация о боях под поселком Ширкак, где стороны ведут огонь по линиям обороны друг друга из гранатометов и крупнокалиберных пулеметных установок.

Провинция Хасака

Протурецкие отряды нанесли прямой удар артиллерийскими снарядами по укрытиям боевиков «Демократических сил Сирии» у поселка Тель-Хамер, как передает новостной портал Alk Habour 21.

Двое детей получили серьезные ранения в результате взрыва мины в районе деревни Саба-Скур, к югу от Хасаки. Предположительно, мина был установлена боевиками ИГИЛ в период оккупации ими территорий провинции. Несмотря на то, что в 2018 году «Демократические силы» с поддержкой международной коалиции заняли данные территории, до сих пор курдские радикалы не провели разминирование в окрестностях должным образом, поэтому жертвы среди мирного населения, которые подрываются на минах исламистов – явление для региона будничное.

Как сообщает агентство Baladi News, сегодня сотни американских военнослужащих в Сирии получили рождественские подарки благодаря операции Holiday Express, проведенной силами коалиции под руководством США. Через границу соседнего Ирака на авиабазу коалиции прибыл вертолет «Chinook -47» с грузом рождественских подарков, собранных различными благотворительными фондами США, жертвователями в церквях и военными фондами. Раздача подарков была проведена по инициативе Пентагона, о чем сообщил полковник Майкл Кеггинс.

Ранее начальник генштаба США генерал Марк Милли заявил, что в Сирии останется около пятиста американских солдат для охраны нефтяных месторождений на восточном побережье реки Евфрат «от террористов ИГИЛ».

1 Организация запрещена на территории РФ.