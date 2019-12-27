Партнерство Крыма и Сирии защитит регионы от недобросовестной конкуренции Запада

Москва, 25 декабря. Крымский парламент принял закон о торгово-экономическом сотрудничестве с Сирией. Документ позволит регионам переиграть американцев и весь коллективный Запад, считает член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Документ о сотрудничестве был подписан еще в августе. Однако крымский парламент утвердил закон лишь 25 декабря.

Клинцевич подчеркнул, что партнерство будет выгодно обеим сторонам. Он напомнил, что и Сирия, и Крым находятся в санкционном списке.

«Против них организована, прежде всего, американцами и коллективным Западом недобросовестная конкуренция. В этой связи у Крыма и у Сирии безусловно есть что предложить друг другу, и эти предложения будут взаимовыгодными», — заявил сенатор в комментарии «ПолитЭксперту».

Сенатор уверен, что партнерство окажет положительное влияние на Крым и Сирию, это станет заметно, когда все заговорят о первых результатах. Клинцевич не исключил, что США и другие западные страны отреагируют на соглашение.

«Запад будет пытаться оказывать давление на этот союз, но у них ничего не получится», — подытожил сенатор.

В начале сентября министерство экономического развития Республики Крым заключило контракты с сирийскими компаниями, общая сумма которых составила 250 миллионов долларов. В рамках договоренностей Крым будет поставлять в Сирию высокотехнологичное оборудование для нефтедобывающей и горной промышленности. В свою очередь сирийская сторона будет поставлять в Крым медную руду и фосфаты.