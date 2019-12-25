Украинская журналистка рассмешила российских зрителей словами о Крымском мосте

Москва, 25 декабря. Украинская журналистка Янина Соколовская рассмешила участников российского ток-шоу своими высказываниями о первом пассажирском поезде, проехавшем по Крымскому мосту.

В прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале телеведущий Анатолий Кузичев спросил у гостей из Украины, не желают ли они проехаться по Крымскому мосту, по которому в ночь на среду прошел первый пассажирский поезд.

Скандально известный политолог Вячеслав Ковтун поспешил отказаться от подобного «путешествия». Соколовская же озвучила условия, при которых решится проехаться по переправе, передает «Политпазл». По ее словам, готова к этой поездке она будет только тогда, когда Крым вернется в состав Украины вместе с самим Крымским мостом.

Слова журналистки о строительстве Россией моста для Украины вызвали в студии только смех. Телеведущий же подчеркнул, что такой возможности журналистка не дождется никогда.

«То есть, не ездить тебе на поезде в этой жизни. Ладно, в следующей съездишь», — подытожил Кузичев, обращаясь к Соколовской.

Федеральное агентство новостей ранее представило серию материалов наших корреспондентов, как первый пассажирский поезд Санкт-Петербург — Севастополь прошел по новому маршруту через Крымский мост и утром 25 декабря прибыл в конечный пункт. На очереди второй состав, который идет из Москвы в Симферополь, он прибудет на полуостров на сутки позже.

Отметим, МИД Украины заявил по этому поводу протест, киевская так называемая «прокуратура (несуществующей— Прим. ФАН) Автономной республики Крым» возбудила в связи с этим уголовное дело, передавала «Газета.ру».

Зампред комитета Госдумы по делам национальностей, бывший вице-премьер Республики Крым Руслан Бальбек в комментарии ФАН назвал нелепыми попытки Киева испортить крымчанам настроение и омрачить праздник в связи с открытием железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. По словам крымского политика, никакого отношения к реальности подобные «дела» не имеют, и никаких юридических последствий потуги украинской прокуратуры иметь не будут.

Как отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, подобные решения юридически ничтожны и не имеют никакого значения. В беседе с RT он назвал это исключительно политическим жестом.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Воссоединение Крыма и Севастополя с РФ состоялось по результатам референдума, на котором за это решение высказалось подавляющее большинство жителей полуострова. Несмотря на противодействие Киева, в мире крепнет понимание, что российский статус Крыма и Севастополя полностью соответствует международному праву и Уставу ООН, о чем неоднократно напоминала Москва.