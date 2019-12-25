Шойгу заявил, что Минобороны РФ увеличит число агитпоездов в преддверии Дня Победы

Москва, 25 декабря. Количество агитпоездов, которые будут пущены ко Дню Победы, может быть увеличено с пяти до шести – дополнительный поезд может быть пущен на Калининград. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета при Минобороны.

«У нас в силу географической особенности Калининградской области возникли вопросы, как доставить туда «Эшелон Победы»​​​. Но уверен, решение будет найдено, сейчас рассматриваются варианты», — заявил министр.

По словам Шойгу, одним из наиболее вероятных вариантов является доставка состава на пароме. Из Усть-Луги в Ленобласти ходит единственный железнодорожный паром в Калининград; он находится в ведении министерства обороны России.

На поездах памяти будет выставляться техника и музейные экспозиции.

Напомним, что в Минобороны России анонсировало патриотическую акцию «Эшелоны Победы», в рамках которой будут запущены пять агитпоездов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Один из них доедет до Брестской крепости в Белоруссии.