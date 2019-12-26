سوريا 25 ديسمبر النتائج. اكتشف الجيش العربي السوري مخبأ للمتشددين في القنيطرة ، انفجارات في جاربلس.

سوريا ، 25 ديسمبر. وقع انفجار قوي في شمال سوريا في مدينة جربلس. عثر الجيش العربي السوري على مخبأ للذخيرة في محافظة القنيطرة.

تفجيرات جربلس.

وقع انفجار قوي في شمال سوريا في مدينة جربلس. انفجار دراجتين ناريتين.

قام الإرهابيون بتفجير دراجتين ناريتين في منطقة مزدحمة بالمدينة ، مما أسفر الهجوم عن إصابة 14 مدنياً بجراح ، أربعة منهم في حالة خطيرة.

ألقت وزارة الدفاع التركية باللوم في الهجوم الإرهابي على حزب العمال الكردستاني وقوات الدفاع الديمقراطية.

مخبأ للمتشددين في القنيطرة.

اكتشفت السلطات المختصة في سوريا أسلحة وذخائر تخص الجماعات الإرهابية خلال التمشيط للمناطق المحررة في القنيطرة. صرح بذلك مراسل خاص لوكالة الأنباء الفيدرالية.

وفقا لمصدرنا ، بعض الأسلحة التي عثر عليها كانت من أصل إسرائيلي. على الأرجح ، بقيت من جماعات مسلحة غير شرعية تعمل بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلة.

تحت تصرفنا كان فيديو من المشهد:

اتفقت روسيا وسوريا على تبادل المعلومات الجمركية.

وافقت الجمارك الروسية والسورية لتبادل المعلومات وقد تم إبرام الاتفاق خلال اجتماع للجنة الحكومية الدولية ، الذي عقد يوم الأربعاء في موسكو.

سيتم تنفيذ التعاون بين البلدين في إطار تفضيلات التعريفة للاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية. على الجانب الروسي ، تم توقيع الوثيقة من قبل فلاديمير إيفين ، على الجانب السوري – من قبل وزير خارجية الجمهورية العربية السورية ولبد المعلم.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا وسوريا تتعاونان اليوم في عدد من المجالات. لا تبذل موسكو جهودًا لحل النزاع المسلح في البلاد فحسب ، بل تساعد دمشق أيضًا في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب ، كما تقدم الدعم الإنساني.

إرهابي داعش يختبئ بين الأكراد.

تم نشر معلومات حول جرائم أحد القادة الميدانيين البارزين لجماعة الدولة الإسلامية (المنظمةالإرهابية المحظورة في الاتحاد الروسي).

كما اكتشف نشطاء مركز الفرات لمناهضة العنف والإرهاب، وُلد محمد رمضان عيد المصلح ، المعروفباسم الضبعة ("الضبع")، شرق دير الزور ، في قرية شحيل.

الضبعة كان عضواً في الجيش العربي السوري. ومع ذلك ، بعد مرور عام على اندلاع الحرب ، حاول الهرب ، واعتقل ووضع في سجن صيدنايا. في عام 2014 ، عاد إلى شخيل وقفت إلى جانب داعش علناً ، بعد أن تمكن من شغل منصب بارز في المجموعة الإرهابية.عمل الضبعة في جهاز الامن التابع لداعش ("قوات الأمن") ، لكن سرعان ما تقاعدت ، مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع قادة الإرهاب في شرق سوريا.

عندما وصل مسلحون أكراد من والقوات الديمقراطية السورية وقوات التحالف الأمريكية إلى المناطق التي يسيطر عليها داعش ، تحول العديد من الإرهابيين ، بما في ذلك الضبعة ، إلى جانبهم تمكن من كسب ثقة قادة قوات سوريا الديمقراطية ، وبدأت في المشاركة المباشرة في عمليات تصدير النفط السوري المنتج بطريقة غير مشروعة.

نتاج النفط غير المشروع وتهريبه ليس المصدر الوحيد لدخل الضبعة. وهو زعيم عصابة تعمل في مجال الابتزاز في منطقة شخيل وغيرها من المستوطنات في منطقة حقل النفط والغاز. يقوم رجال العصابات المسلحون بترهيب رجال الأعمال السوريين ، متهمين إياهم بأن يكونوا إرهابيين من داعش ، وبعد ذلك يعرضون الدفع حتى لا يتم الابلاغ عنهم.