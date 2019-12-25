Поклонники шокированы губами Наташи Королевой

Москва, 25 декабря. Известная российская певица Наташа Королева шокировала своих подписчиков, опубликовав фото с неестественно большими губами.

Наташа Королева в последнее время не перестает удивлять публику. Недавно 46-летняя певица заметно похудела и предстала в образе с синими губами и бирюзовыми косами. Она всегда отмечала, что красиво и молодо выглядит благодаря природе, и еще не пришло время искусственно улучшать внешность. Но недавно она выложила в своем Instagram снимки, где у нее увеличены губы.

В последнее время Наташа Королева находится в отличной форме. Судя по ее фотографиям в социальных сетях, она основательно решила взяться за себя и сбросить вес. Певица никогда не скрывала, что имеет склонность к полноте, и что за ее фигурой следит ее муж — стриптизер и шоумен Сергей Глушко, также известный под сценическим псевдонимом Тарзан. По словам Королевы, он ограничивает ее во вредной пище, и не подпускает к холодильнику.

И если заметное снижение веса Королевы вызвало восхищение у ее поклонников, то неестественно увеличенные губы повергли подписчиков в шок. Певица выложила в Instagram видеоролик, где демонстрирует свои губы, сложенные «бантиком».

Фанаты певицы были не очень рады изменениям во внешности Наташи Королевы.

«Да... Жаль конечно... Наташа испортила губы. А вернуть можно, или нет?» — golubenko3570. «Наташа после ягодки начала превращаться непонятно в кого. Скоро узнавать будет сложно», — @natalianatali435. «Какой ужас!» — @solnzasvet1277. «И вот это волосы поправлю, глаза томные, ну и губы вперед как хобот», — @jmisiun. «Две утки», — @natalianatali1694. «Ужас. Наташе подходит, когда она скромная и волосы распущены, а так как клоун», — @bergkety.

Совсем недавно Наташа Королева утверждала, что никогда не прибегала к услугам хирургов, и что у нее натуральные волосы, брови, губы и ногти. По ее словам, есть одно исключение — зубы. Она установила виниры.