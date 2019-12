Поклонники шокированы губами Наташи Королевой

Я хочу поздравить Богиню fashion @tatianamelnikofficial с заслуженной наградой Лучший дизайнер премия @fashiontv !!! Танюша ты крутая ,#сургут рулит!!! Поздравляю!!! #мода #fashion #красота

A post shared by Наташа Королева (@koroleva__star) on Dec 23, 2019 at 1:31pm PST