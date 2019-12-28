В Госдуме объяснили болезненную реакцию МИД Польши на слова Путина об антисемитизме

Российский посол в Польше Сергей Андреев был вызван местным МИДом на беседу с главой так называемого «восточного департамента» после того, как президент России Владимир Путин назвал «антисемитской свиньей» польского посла, работавшего в Германии в 1938 году. Что именно обсуждалось на этой встрече, доподлинно неизвестно, однако по ее итогам Андреев заявил, что «мы никому не позволим читать нам нотации» и «нам есть что сказать».

С этим мнением полностью согласен первый заместитель председателя комитета комитет по обороне Государственной Думы Александр Шерин. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что болезненная реакция польского МИДа на слова российского лидера связана с тем, что там не любят лишний раз ворошить свое постыдное прошлое.

«Есть такая старая, примитивная поговорка: «Правда глаза колет». Мне бы хотелось, чтобы Владимир Владимирович почаще давал такие объективные оценки всем остальным государствам, которые враждебно относятся к нашей стране. Надо бы Польшу уже начинать ставить на место. Это зарвавшееся государство. И оно, несомненно, способствовало захвату фашистской Германией Чехословакии, в том числе предоставило нацистам специальный «коридор», — заявил собеседник ФАН.

По словам депутата, сегодня Польша не имеет никакого права на какую-либо национальную гордость, поскольку «полностью лежит под США». Так, у поляков настолько лебезящая позиция по отношению к американцам, что они даже готовы строить для них за свои деньги военные базы. К тому же, там действительно не все чисто с национальным вопросом.

«Хочу напомнить, что Польша — это мононациональное государство, 98% проживающего на его территории населения составляет титульная нация. И это неспроста — можно сделать вывод, что никакой терпимостью или толерантностью к другим народностям там и не пахнет. Они просто там не уживаются. Поэтому я не удивлен, что польский посол в 1938 году озвучил желание поставить Гитлеру памятник за его антисемитскую политику — поскольку отношение к евреям в то время в Польше объективно именно таким и было. Я надеюсь, что сейчас оно другое. Но то, что теперь нашему послу высказывают какие-то претензии, очевидно связано с тем, что полякам не нравится, что их разоблачают на весь мир. Я же считаю, что наш президент поступил правильно — такие вещи надо делать как можно чаще».

Выражая солидарность с российским послом Андреевым, Шерин заявил, что России «действительно есть что сказать» — и для этого нужно снимать побольше патриотических фильмов на военную тематику, основанных на архивных документах.

«А вообще Польшу бы давно следовало бы приструнить, и не только словесно. Я не говорю о том, что мы должны наносить по ее территории ракетно-бомбовые удары, но какие-то меры точно надо предпринять. Государство — бывший член организации «Варшавского договора» размещает у себя войска НАТО! Страна-перевертыш, иначе и не скажешь. Возможно, России пора бы уже предпринять какие-нибудь упреждающие действия, потому что от Польши, как показывает многовековая история наших отношений, всего можно ожидать».

Парламентарий подчеркнул, что это государство не просто так когда-то входило в состав Российской империи — еще Екатерина II говорила, что Польша должна быть «в узде».