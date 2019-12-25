Сирия, 25 декабря. Террористы «Исламского государства»1* совершили нападение в Дейр-эз-Зоре. Боевики альянса «Тахрир аш-Шам» заявляют об убийстве нескольких военнослужащих САА в ходе контратаки на юге Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами на юге Идлиба, по неподтвержденным данным потеряли двух военнослужащих на юге Ракки.

Армия Турции и союзные силы: раздали гуманитарную помощь жителям города Тель-Абъяд на севере Ракки.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): устроило засаду для конвоя правительственной армии в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные формирования: в Ракке потеряли двух человек при нападении неизвестных, расстрелявших патруль из автоматов.

Международная коалиция: направила в Сирию рождественские подарки для своих военнослужащих.

Провинция Алеппо

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), сообщила, что после взрыва в Джандарисе и обнаружении двух бомб в соседнем Аль-Бабе, которые были установлены в жилом квартале, протурецкие ополченцы провели в городе и кантоне Африн рейды с целью отыскать виновных лиц. В поселке Бадина ополченцы задержали двух подозреваемых в помощи курдским радикалам «Демократических сил Сирии» (SDF). Оба задержанных доставлены в участок военной полиции ВС Турции в городе Африн.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» взяли на себя ответственность за нападение на подразделение сирийской армии в районе города Меядин. Как сообщает источник в сети Twitter (@Belinda45354954), террористы устроили засаду для правительственных сил в пустыне и убили семь военнослужащих, до того, как по ним был открыт ответный огонь из автоматов. За прошедшие 48 часов это второе нападение. Ранее террористы устроили засаду для солдат семнадцатой дивизии в районе поселка Аш-Шула. Атака была отбита, но ценой потери нескольких военнослужащих.

В поселке Хавиджа неизвестные на мотоцикле застрелили мужчину. Как сообщает агентство Deir Ezzor, личность убитого уже установлена, им был водитель автобуса, не замеченный никем ранее в связи с какой-либо из преступных группировок.

Провинция Идлиб

Боевики альянса «Тахрир аш-Шам» нанесли ракетно-артиллеристские удары по укреплениям сирийских военнослужащих в районе поселения Аль-Касабия. По информации оппозиционных ресурсов, в результате обстрела, отряд САА потерял несколько человек ранеными и убитыми, после чего был вынужден отступить к прежним позициям. Официальные источники пока что не подтверждают заявления джихадистов. Стороны так же обменялись ударами в районе поселка Шейх-Мустафа. Местные передали корреспонденту агентства Baladi News, что в поселке были слышны звуки пулеметной стрельбы.

Провинция Хасака

Как сообщает агентство Baladi News, сегодня сотни американских военнослужащих в Сирии получили рождественские подарки благодаря операции Holiday Express, проведенной силами коалиции под руководством США. Через границу соседнего Ирака на авиабазу коалиции прибыл вертолет «Chinook -47» с грузом рождественских подарков, собранных различными благотворительными фондами США, жертвователями в церквях и военными фондами. Раздача подарков была проведена по инициативе Пентагона, о чем сообщил полковник Майкл Кеггинс. Данной акцией Пентагон рассчитывает поднять настроение военнослужащим, которые встретят это рождество в Сирии, а также привлечение американской молодежи к идее построения военной карьеры в ВС США.

Ранее начальник генштаба США генерал Марк Милли заявил, что в Сирии останется около пятиста американских солдат, для охраны нефтяных месторождений на восточном побережье реки Евфрат от террористов ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.