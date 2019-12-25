Грушко рассказал, что МИД РФ предлагал НАТО не проводить учения у границ России

Москва, 25 декабря. Россия предлагала руководству НАТО отказаться от проведения военных учений в районах соприкосновения РФ и стран альянса. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Мы предложили странам НАТО договориться о понижении уровня военных учений вплоть до их непроведения в районах соприкосновения России и стран НАТО», — сказал он.

Он подчеркнул, что речь шла прежде всего о Балтийском и Черноморском регионах. Тем не менее, руководство НАТО никак не отреагировало на предложения российской стороны. По словам Грушко, подобная реакция необъяснима, ведь сам альянс говорит о «важности деэскалации».

Напомним, что, по мнению немецкого СМИ Die Junge Welt, стартующие в следующем году военные маневры Североатлантического альянса «Защитник Европы — 2020» станут репетицией наступления в случае войны с Россией.

В прошедший вторник, 24 декабря, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенной коллегии военного ведомства заявил, что НАТО работает над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск.