Москва, 25 декабря. Восстановление мирной жизни в Сирии способствует возвращению сирийских беженцев из других стран. По данным российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, за минувшие сутки на территорию республики вернулись около 1,4 тысячи сирийских беженцев из Ливана и Иордании.

По мнению политолога Леонида Савина, Россия играет ключевую роль в восстановлении мирной жизни на территории Сирии. При этом участие России в послевоенном восстановлении Сирии приносит выгоду обеим сторонам.

«Сирия — это стратегический партнер. Без нашего участия говорить об адекватном восстановлении невозможно. Россию и российских миротворцев характеризуют очень высоко со стороны сирийского народа. Естественно, понеся определенные затраты на миротворческие операции, мы должны как-то компенсировать эти расходы в восстановительной экономике», — пояснил эксперт.

Савин отметил, что российские компании будут принимать активное участие в восстановлении инфраструктуры и экономического потенциала Сирии. Эксперт выразил уверенность, что Россия спасла Сирию от террористической «раковой опухоли». По его словам, благодаря поддержке ВКС России правительственным войскам Сирии удалось переломить ситуацию в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), передает «Слово и Дело».

«Я думаю, что уже бы этого государства не существовало в том виде, в котором мы его знали после обретения независимости. Были бы какие-то очаги терроризма. Мы спасли суверенитет и независимость сирийского государства», — подчеркнул Савин.

Напомним, с 2011 года на территории Сирии продолжается вооруженный конфликт. Благодаря помощи России и поддержке ВКС РФ сирийским правительственным силам удалось остановить экспансию террористических группировок и освободить от боевиков практически всю территорию Сирии. В настоящее время российская сторона оказывает поддержку Дамаску в восстановлении мирной жизни на территории Сирии.

Кроме того, Россия регулярно направляет в Сирию гуманитарную помощь. Также российские военные врачи постоянно проводят медицинские миссии в сирийских провинциях, которые испытывают нехватку медперсонала и инфраструктуры. Военные врачи оказывают помощь всем мирным жителям Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.