В чем встречать 2020 год — советы стилистов и астрологов

Федеральное агентство новостей рассказывает, какой наряд нужно выбрать для встречи Нового 2020 года, чтобы быть в тренде и чтобы в следующие 12 месяцев звезды были к вам благосклонны.

Модные тенденции 2020 года

В наступающем году по-прежнему в моде многослойные наряды. Стилисты советуют обратить внимание на платья-рубашки, которые можно сочетать с джинсами-скинни или леггинсами, а поверх надевать свободные удлиненные свитера, подчеркнув талию ремнем.

Еще один актуальный тренд наступающего года — стилистика 70-х годов прошлого века. А это брюки-клеш, облегающие рубашки, разноцветный искусственный мех и качественный трикотаж.

Модные дизайнеры в своих коллекциях щедро используют кожу. Также на подиумах часто встречаются плиссированные длинные юбки. И из кожи — в том числе. Их хорошо сочетать с водолазками.

Помимо кожи в 2020 году будут в тренде такие материалы, как шелк, сатин и атлас.

Из модных принтов 2020 года — анималистический и цветочный. Но первый для встречи Нового года категорически не подходит, а вот нежные платья в цветочек будут удачным выбором.

В чем встречать год Крысы?

Несмотря на то, что Белая Металлическая Крыса вступит в свои законные права только 25 января, астрологи рекомендуют уважить покровительницу 2020 года уже в новогоднюю ночь. Это значит, что нужно отдать предпочтение одежде белого и серебристого цветов. Также будут уместны серый, синий и зеленые цвета нарядов, поскольку в восточной мифологии именно эти цвета ассоциируются с годом Крысы. Кроме того, актуальны все оттенки коричневого цвета (шоколадный, кофейный и даже цвет кофе с молоком). А вот яркие и агрессивные цвета, как и анималистические принты, в новогоднюю ночь — под запретом.

Если вы намерены разбогатеть в 2020 году, непременно надевайте золотые украшения или наряды с золотыми вкраплениями. А вот с бижутерией стоит быть аккуратнее — ее не должно быть много, потому что Крыса не любит излишеств и пафоса.

Если придерживаться этой логики, то и весь новогодний образ, выбранный вами, должен быть сдержанным, спокойным, а не кричащим. Женщинам стоит отдать предпочтение нежным женственным платьям, струящимся, многослойным юбкам, блузкам с пышными рукавами. Это должен быть образ милой леди, для которого не характерны максимально открытые части тела и откровенно обтягивающие одежды. Натуральные ткани — в приоритете.

Мужчинам в новогоднюю ночь астрологи советуют отказаться от футболок и джинсов, надев классические брюки и рубашки или пуловеры, которые подчеркнут их мужественность, но при этом будут выглядеть стильно и элегантно. Важно, чтобы новогодний наряд был удобен и не стеснял движений. Это относится и к обуви.

Счастливого Нового года!