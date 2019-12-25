Скончался писатель Владимир Бушин

Москва,25 декабря. Писатель и публицист Владимир Бушин скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает «Литературная газета», где трудился писатель.

Редакция выразила соболезнования родным и близким своего бывшего сотрудника. Там напомнили, что публицист, критик, поэт, общественный деятель Бушин был участником Великой Отечественной войны.

Родившийся в 1924 году Бушин с осени 1942 года был на фронтах Великой Отечественной войны, в 1945 году участвовал в боевых действиях против Японии в Маньчжурии.

Обозреватель «Журналистской правды» Григорий Игнатов называет писателя «патриархом патриотического движения».

«Кем он был, если в двух словах, и в чем его значение? Ответ такой — непримиримый борец с русофобией, с прозападным «космополитизмом», с искажениями истории, с клеветой на Россию и СССР», — говорится в колонке Игнатова.

Автор напоминает, что Бушин стал особенно популярен в конце 80-х годов. Тогда писатель пытался «как одинокий рыцарь» противостоять русофобии. К примеру, он доказывал, что известный стих про «страну рабов, страну господ» не принадлежит Лермонтову.

Позднее, по словам автора колонки, Бушин «дерзнул занести свое непочтительное перо над самим Солженицыным». В своей книге «Солженицын. Гений первого плевка» писатель развенчал миф о «либеральном святом».

В 1990 году писатель поставил свою подпись под открытым письмом советских писателей («Письма 74-х»), протестовавшего против волны медийной грязи в адрес отечественной истории.

Автор колонки называет Бушина примером того, как непросто отстаивать свои интересы и любовь к Родине.