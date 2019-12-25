Муратов использует «теневые схемы» по получению денег Ходорковского для «Новой газеты»

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов реализует отработанную годами теневую схему оппозиции для получения финансирования от олигарха Михаила Ходорковского.

«Новая газета» публично называет себя «самым независимым СМИ». Это должно означать, что издание не публикует заказных материалов, а бюджет формируется из источников, не способных осуществить давление на редакцию. Однако последние события, которые стали известны благодаря расследованию ФАН о деятельности руководства «Новой газеты», бросает тень на заявленный «Новой» статус.

Главный редактор Дмитрий Муратов ранее был уличен в публикации фейков и заказухи. Интересные подробности деятельности Муратова и «внутренней кухни» «Новой газеты» появились после обращения в ФАН человека, долгое время сотрудничавшего с изданием. На волне появления в Сети информации о главреде «Новой газеты» мужчина решил признаться, что издание часто публиковало заказные статьи. В качестве одного из главных заказчиков мужчина назвал олигарха Михаила Ходорковского, который часто просил выпускать нужную ему «заказуху» в кратчайшие сроки.

Муратов хотел бы денег Ходорковского

Журналисты ФАН лично поинтересовались у Дмитрия Муратова об информации о финансировании «Новой газеты» Ходорковским. Для этого главреду «Новой» задали соответствующий вопрос в ходе его стрима на YouTube-канале издания. В ответ на вопрос о связях с олигархом Муратов сообщил, что денег от Ходорковского не брал, но не отказался бы от них.

«Мы не получаем денег от Михаила Борисовича Ходорковского. Я его хорошо знаю, в начале лета 2019 года встречался с ним, когда проведывал его отца Бориса Моисеевича. Ходорковский [младший] не платит нам денег. К тому же, если бы мы что-то получали из зарубежья, то все проверяющие органы признали бы нас иноагентами. У нас тут муха не пролетит без Росфинмониторинга. Денег от Ходорковского нам не поступало», — сообщил главный редактор.

Муратов признался, что лично знаком с Ходорковским и даже встречался с ним в начале лета 2019 года. Стоит отметить, что именно тогда началась активизация протестной деятельности либеральных сил, что явно не может быть совпадением. Кроме того, стремление Муратова навестить отца Ходорковского говорит о тесных дружеских отношениях между ними.

Захвативший власть в «Новой газете» Муратов отметил, что за финансовой отчетностью издания пристально следит Росфинмониторинг. Получение денег от зарубежных спонсоров будет означать попадание в список иноагентов, чего Муратов явно стремится избежать. Это вынуждает его искать обходные пути и использовать различные схемы, чтобы деньги Ходорковского и подконтрольных ему НКО поступали не напрямую на счета «Новой газеты».

«Теневая схема» Муратова по получению денег Ходорковского

Получение средств от западных спонсоров, в том числе от находящегося за рубежом Михаила Ходорковского, давно стало отличительной чертой оппозиции и либеральных СМИ в России. В реализации теневых схем по финансированию российской оппозиции олигарху помогает разветвленная сеть подконтрольных ему организаций, фондов и премий. Созданные структуры готовы под предлогом проведения «независимых» зарубежных мероприятий выделять многомиллионные суммы на выполнение задач Ходорковского. Олигарх стремится дестабилизировать положение дел в России для дальнейшего разрушения государственных институтов власти. В этом ему и помогают такие люди, как Дмитрий Муратов.

Понимая, что получение денег напрямую от Ходорковского закончится занесением «Новой газеты» в список иноагентов, Муратов использует отработанную годами теневую схему оппозиции по получению западного финансирования. Однако лично посещать НКО и фонды олигарха главред «Новой» не стремится, не желая огласки. Для этого он использует своего «карманного» журналиста Дениса Короткова, который находится в тесных отношениях с Ходорковским. Спецкор «Новой газеты» неоднократно реализовывал с олигархом совместные проекты и получал денежные вознаграждения от его фондов.

Другими словами, Муратов использует для реализации теневой финансовой схемы третье лицо — Короткова, который и получает от Ходорковского деньги и указания по дальнейшей работе «Новой газеты».