Настоятель Нотр-Дама предупредил об опасности нового обрушения собора

Париж, 25 декабря. Пострадавший при пожаре Нотр-Дам во французской столице все еще слишком хрупкий, заявил настоятель собора Патрик Шове.

Он предупредил об опасности нового обрушения собора Парижской Богоматери.

«Сегодня есть 50% шанс, что собор будет сохранен. Существует такая же вероятность обрушения лесов на три свода, так что, как видите, здание все еще очень хрупкое», — сообщил Шове.

По его словам, для соблюдения безопасности необходимо извлечь оставшиеся леса.

Как напоминает НСН, ЧП в легендарном соборе произошло вечером 15 апреля. Огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и постепенно охватил крышу. Пламя за считанные минуты перебросилось на шпиль и привело к его обрушению. В результате пожара пострадали несущие конструкции собора, передает телеканал «360».

Весь мир следил за происходившей трагедией. На беду мгновенно откликнулись мировые лидеры и ведущие эксперты. В числе первых был президент РФ Владимир Путин, который предложил направить во Францию лучших российских специалистов для помощи в восстановлении Нотр-Дама.

Глава Объединения фирм по реставрации исторических строений (GMH) Фредерик Летоффе рассказал, что на восстановление Нотр-Дам-де-Пари может уйти от 10 до 15 лет.

Прокурор Парижа Реми Хейц не исключил, что причиной крупного пожара могла стать непотушенная сигарета или неисправность электропроводки.