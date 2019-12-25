Пожилая жена Гогена Солнцева снялась в мокром платье, чтобы вернуть мужа

Москва, 25 декабря. Отношения Гогена Солнцева и его пожилой супруги Екатерины Терешкович переживают очередной кризис. Женщина стала часто выпивать и была вынуждена обратиться за медпомощью. Пока Терешкович находилась в клинике, ее супруг отдыхал за границей.

В студии передачи «Прямой эфир» пара так и не помирилась. Терешкович снялась в откровенной фотосессии для того, чтобы заполучить внимание супруга. Женщина предстала в образе роковой байкерши в мини-юбке, чулках в сетку и на шпильках.

Второй образ получился еще более откровенным ― Терешкович облачилась в полупрозрачное мокрое платье с глубоким вырезом. Для придания пикантности ее поливали водой. Однако и это не помогло вернуть сердце шоумена.

Кроме того, Терешкович призналась, что долгое время находилась на лечении в клинике. Женщина уверена, что супруг специально «прятал» ее. Терешкович рассказала, что с ее здоровьем все в порядке, но теперь ей грустно из-за того, что ее супруг обошелся с ней несправедливо. Она вспомнила, что Солнцев пристраивал ее в многочисленные медучреждения, убеждал, что ей надо полежать в санатории, а после стал внушать, что она не долечилась.

«Потом он начал внушать, что я не долечилась. Так как я полностью ему доверяла, то подписала документы на курс 90 дней. Он ни разу меня не навестил», – пожаловалась Терешкович в программе «Прямой эфир».

По ее словам, она ничего не знала о заграничных поездках шоумена, а вскрылось это только после того, как женщина вышла из больницы.

Затем в студии появился и сам Солнцев. Он показательно сел вдали от жены. Шоумен заявил, что Терешкович наносила ему побои, и теперь он всерьез ее опасается.

«Я боюсь к ней походить. Я не уверен, что она трезвая, потому что человек выписался, не пройдя курс до конца, не долечившись», ― заявил Солнцев.

Ранее Солнцев рассказал, что его супруга сбежала из госпиталя, где лечится от алкоголизма, в одних тапочках. Шоумен добавил, что он посещает супругу в клинике каждый день. Солнцев заявил, что старается проводить с пожилой женой каждую минуту, хотя плотный график выступлений иногда мешает его планам.