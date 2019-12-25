Шойгу рассказал о полном восстановлении системы подготовки офицеров

Москва, 25 декабря. Система подготовки офицерского состава в России в настоящее время полностью восстановлена. Об этом сообщил на заседании общественного совета при Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

«После сокращения ситуация была критической, особенно это касалось летного состава и авиационных техников. Мы были вынуждены сделать ускоренный выпуск, учеба для курсантов была сокращена на год», — объяснил он.

Глава Минобороны добавил, что предельный срок службы офицерам продлили на пять-десять лет, это позволило укомплектовать офицерские должности практически полностью — на 95%. В настоящее время ведомство осуществляет переход на плановую подготовку кадров командного и начальствующего состава армии и флота.

По словам Шойгу, подготовка офицерского состава в сегодняшней армии восстановлена полностью, как среди выпускников военных училищ, так и среди бывших подопечных военных академий.

Ранее RT сообщал, что в 2019 году более 13 тысяч офицеров из вузов Министерства обороны пополнили состав Вооруженных сил России. Начальник Главного управления кадров Виктор Горемыкин отмечал, что система подготовки военных в стране в целом работает на плановом уровне.