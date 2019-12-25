Суд в Москве вынес приговоры участникам «билетной мафии»

Москва, 25 декабря. Басманный суд Москвы вынес приговоры организатору и двум участникам преступной группы кибермошенников из «билетной мафии». Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

Суд признал задержанных участников преступной группы виновными и осудил организатора на 13 лет колонии строгого режима, а двух соучастников на 12,5 года и 10 лет. Еще один организатор группы уже отбывает наказание, в ближайшее время перед судом предстанут еще более 20 членов преступного сообщества.

Расследование уголовного дела получило широкий резонанс после убийства в октябре 2018 года следователя управления УТ МВД России по ЦФО Евгении Шишкиной, которая занималась расследованием дела.

После убийства Шишкиной материалы дела были переданы в Следственный департамент МВД России. В ходе расследования удалось установить 29 лиц и выявить 65 эпизодов правонарушений. Злоумышленники похищали средства с помощью вредоносной программы при покупке железнодорожных билетов. Затем билеты возвращались в кассу вокзала. Причиненный ущерб превысил 17 миллионов рублей.