От национальных проектов до тарифов — Светлана Разворотнева подвела итоги года в сфере ЖКХ

В 2019-м произошло несколько знаковых для жилищно-коммунального хозяйства событий.

Так, например, началась полномасштабная реализация национальных проектов, разработанных во исполнение указа президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Формирование комфортной городской среды и переселение из аварийного жилья, осуществлявшееся ранее, продолжилось уже в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» — с новыми показателями и дополнительным финансированием.

При этом в 2019 году Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ впервые сформировало рейтинг городов с благоприятной и неблагоприятной городской средой. В соответствии с вышеупомянутым нацпроектом, доля мегаполисов с благоприятной городской средой к 2024 году должна увеличиться в два раза и достигнуть отметки в 60%.

Ежегодные рейтинги призваны фиксировать, насколько успешно выполняются заданные показатели. Так, после публикации первого рейтинга жители Петрозаводска, Вологды, Твери, Саратова, Кирова, Кисловодска, Норильска и многих других населенных пунктов с удивлением узнали, что живут в городах с благоприятной городской средой.

При этом в одних «благоприятных» городах «хромает» экология, в других — есть разбитые дороги, существуют перебои с водой и теплом и находятся дома-развалюшки, жильцы которых все никак не дождутся расселения.

Но все это жителей так называемых благоприятных городов не пугает: они ко многому привыкли за долгие годы. Пугает то, что стремиться уже не к чему. Раз город признали благоприятным — цель достигнута, и какие-либо улучшения вряд ли уже предвидятся.

Методы оценки вызвали множество вопросов не только у граждан, но и у экспертов, которые неоднократно говорили о том, что существующая методика уже формирования рейтинга не отражает реальное качество жизни в городах, ее нужно совершенствовать. Вероятно, после публикации первого рейтинга произойдет переоценка ценностей. Но насколько это повлияет на точность оценок, покажет уже 2020 год.

В 2019-м был принят законопроект о новых и постоянно действующих механизмах переселения из аварийного жилья. Однако в результате дискуссий и согласований большинство новаций из документа, что называется, «ушло». По сути, парламентарии еще раз проголосовали за старые механизмы переселения.

Кстати, до сих пор старые инструменты работали неплохо. Переселение из аварийного жилья стало одним из самых успешных федеральных проектов 2019 года, с точки зрения достижения целевых показателей.

Есть только одна ложка дегтя в этой бочке меда. В настоящий момент переселение происходит при мощном государственном софинансировании, которое регионы получают через Фонд содействия реформированию ЖКХ. Финансирование это рассчитано до 2024 года. К этому времени должны быть переселены все дома, признанные аварийными до 1 января 2017-го.

Продолжится ли финансирование из федерального бюджета и что делать с домами, признанными аварийными в 2017 году и в более поздние сроки, — пока что непонятно. А без внятного ответа на этот вопрос никакие новые механизмы переселения работать точно не будут.

Однако потребителям услуг ЖКХ 2019 год запомнился, скорее, двухэтапным повышением тарифов на коммунальные услуги. Напомним, что в наших квитанциях есть несколько видов платежей. Тарифы на жилищные услуги (предоставляются управляющей компанией и включают в себя плату за текущий ремонт и содержание общего имущества) регулируются, согласно Жилищному кодексу РФ, самими собственниками. Именно они должны на общем собрании утверждать стоимость услуг УК. Однако зачастую за собственников такие важные решения принимают местные органы власти — в соответствии с утвержденной Минстроем России методикой.

Еще один вид платежа — взносы на капитальный ремонт. Они устанавливаются на региональном уровне и меняются на основании решений субъектов.

И, наконец, третью часть нашей платежки — плату за коммунальные ресурсы — государство регулирует на федеральном уровне. Плата за коммунальные услуги может составлять до 70% нашего платежа за ЖКХ, а потому рост цен здесь воспринимается наиболее болезненно.

Практика регулирования платежей (а не тарифов) за коммунальные ресурсы началась с поручения президента РФ. При неизменных объемах потребления платежи граждан за коммунальные услуги должны были расти в пределах инфляции. В последние годы их рост по стране в целом составляет около 4%, однако для каждого конкретного региона российское правительство устанавливает свой «потолок» цен.

Следует отметить, что стоимость каждого коммунального ресурса устанавливает региональный тарифный регулятор, и рост стоимости, к примеру, электроэнергии может существенно опережать рост стоимости воды, а стоимость тепла в одном населенном пункте в несколько раз отличаться от стоимости в другом.

До текущего года повышение платежей на коммунальные ресурсы происходило только один раз — в июле. Но в 2019-м первое повышение ждало граждан уже в январе — его необходимость объяснили изменением величины НДС. Второе, как обычно, прошло в июле.

Кроме того, в 2019 году список коммунальных ресурсов, которые потребляют граждане, пополнился еще одной строкой — обращением с твердыми коммунальными отходами. Напомним, что ранее вывоз мусора входил в состав жилищных услуг и осуществлялся управляющими компаниями и нанятыми ими организациями.

Однако потом в большей части субъектов РФ стартовала так называемая «мусорная реформа». В регионах появились единые операторы по обращению с ТКО, услуга из жилищной превратилась в коммунальную и в большинстве своем стала дороже.

В некоторых случаях (например, в сельской местности) жители впервые начали платить за эту услугу. При этом нередко происходило так: строка в платежке появилась, а сама услуга — нет. Власти были вынуждены реагировать на возмущение и непонимание граждан, поэтому во многих регионах первоначально установленные платежи были снижены по решению местных руководителей или представителей Федеральной антимонопольной службы.

В наступающем году цены на коммунальные услуги обещают расти более сдержанно. Во-первых, мы снова возвращаемся к однократному повышению в июле. Во-вторых, плата за ТКО будет повышаться более плавно, и вместе с остальными коммунальными услугами ее ограничат «потолком», установленным правительством РФ для каждого конкретного региона.

В третьих, в 2020-м будет уже труднее применять муниципальные «надбавки» к существующим тарифам: каждое такое решение представительного органа муниципалитета придется согласовывать с ФАС. И это означает, что в наступающем году нас ждет если уже не счастье, то хотя бы стабильность.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» и заместитель председателя Общественного совета Минстроя России рассказала о проблемах аварийного жилья.