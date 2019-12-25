Первоклассница скончалась на Урале, играя со своей кошкой

Екатеринбург, 25 декабря. Семилетняя девочка погибла, играя со своей кошкой, в городе Качканаре Свердловской области.

По данным правоохранителей, играя с питомцем, девочка упала с дивана, в результате чего получила перелом шейного позвонка. Травма оказалась смертельной, первоклассница скончалась на месте.

Как передает НСН, региональное управление Следственного комитета РФ проводит по данному факту проверку.

Ранее «Газета.ру» передавала о еще одном трагическом случае, произошедшем на Урале. В Екатеринбурге снегоуборочная машина проехалась по подростку, в результате чего тот получил компрессионный перелом трех позвонков.