Крым и Сирия преодолеют экономическую блокаду Запада с помощью вина и апельсинов

Симферополь, 25 декабря. Расширение торговых связей между Крымом и Сирией позволит улучшить экономическое положение двух сторон в условиях санкций со стороны Запада. Об этом заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

По его словам, в рамках расширения торгово-экономического сотрудничества между Симферополем и Крымом будут налажены поставки сирийских товаров, которых нет на полуострове. Сенатор отметил, что сирийская сторона уже сейчас готова начать поставки апельсинов, лимонов, баклажан и оливок, перелает «Политика сегодня».

«Со своей стороны мы можем поставлять то, чего нет в качественном варианте в Сирии: виноград, вина крымские. У нас зерно очень высокого качества. Это товарное сотрудничество очень положительно для нас. Особенно, что мы находимся в условиях экономической блокады со стороны в кавычках цивилизованных стран», — пояснил Цеков.

Напомним, 25 декабря государственный совет Крыма утвердил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Сирией. Документ предполагает налаживание морских грузоперевозок между морскими портами Латакии и Крыма.

Напомним, в начале сентября министерство экономического развития Республики Крым заключило контракты с сирийскими компаниями, общая сумма которых составила 250 миллионов долларов. В рамках договоренностей Крым будет поставлять в Сирию высокотехнологичное оборудование для нефтедобывающей и горной промышленности. В свою очередь сирийская сторона будет поставлять в Крым медную руду и фосфаты.