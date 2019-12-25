Военные ДНР сбили украинский беспилотник, снимавший обстрел Горловки

Донецк, 25 декабря. Военные Народной милиции Донецкой Народной Республики сбили беспилотник, при помощи которого украинские журналисты снимали на видео обстрел Горловки. Об этом заявили в Управлении НМ ДНР.

По данным республики, украинские силовики атаковали окраины города в среду днем. Огонь открыли военнослужащие отдельной мотопехотной бригады под командованием Дмитрия Кащенко. При обстреле пострадал мирный житель.

В УНМ ДНР обратили внимание, что снимали атаку Горловки и ее последствия журналисты украинского телеканала ICTV.

«Нашими подразделениями ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат, который вел видеофиксацию результатов обстрела», — добавили представители республики.

Украинские силовики обстреляли также поселок Старомихайловка. В УНМ ДНР не исключили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремились спровоцировать силы республики на ответный огонь, а после обвинить их в якобы уничтожении техники.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Причиной стало непринятие ДНР и ЛНР государственного переворота на Украине. За годы боевых действий погибли свыше 13 тысяч человек, передавали в ООН.

Этой осенью сторонам удалось начать разведение сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе. Украинские войска несколько раз срывали процесс.

Ранее СММ ОБСЕ зафиксировала факты переброски украинскими военными бронетехники в Станицу Луганскую, город Попасная и поселок Троицкое.