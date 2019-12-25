СИЗО «Кресты» в Петербурге может стать мемориальным комплексом. ФАН-ТВ

Мемориальный комплекс на месте СИЗО. Знаменитые «Кресты» Петербурга могут получить вторую жизнь. И это не просто предположение, а один из вариантов, который сегодня рассматривают власти города и представители Федеральной службы исполнения наказаний России. Такое заявление сделал глава ФСИН. 25 декабря Александр Калашников впервые с момента вступления в должность посетил Северную столицу с рабочим визитом. Он проинспектировал старый изолятор и новые «Кресты» в Колпино.

«Рабочий визит был связан, прежде всего с тем, чтобы понять состояние нового изолятора «Кресты-2». Впечатление положительное. Объект практически завершен, остались некоторые работы, но мы создали «дорожную карту», и я думаю, что в первом полугодии 2020 года все моменты незавершенного строительства, ремонта, ввода в эксплуатацию отдельных корпусов (всего же их 92), будут завершены», — подвел итоги визита глава ФСИН.

Директор ФСИН рассказал, что глобальных реформ в структуре службы делать он не собирается. А повышение зарплат сотрудников — одна из важных задач.

«Есть такие регионы, где, к сожалению, нет особых надбавок. Сотрудники проживают за большое количество километров от объектов, и, получая зарплату 19-25 тысяч рублей при средней зарплате в регионе в 35 тысяч, конечно, они несут службу, исходя из чувства патриотизма. Хотелось бы, чтобы у нас сравнялся уровень зарплаты с другими правоохранительными ведомствами», — отметил Александр Калашников.

После поездки в СИЗО Александр Калашников посетил отряд спецназначения «Тайфун». Он встретился с бойцами и семьями погибших при исполнении обязанностей. К мемориалу памяти глава ФСИН возложил цветы.