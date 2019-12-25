Глава СК РФ сообщил о снижении числа убийств за год на 6,3%

Москва, 25 декабря. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел прием сотрудников МВД России, которые оказали содействие СК России в раскрытии и расследовании тяжких и особо тяжких преступлений.

Бастрыкин отметил, что без организации оперативно-розыскного сопровождения невозможно раскрыть практически ни одно серьезное преступление. СК РФ неразрывно связан с органами полиции, подчеркнул глава ведомства.

Глава СК РФ сообщил, что совместная работа следователей и оперативных служб способствовали снижению числа убийств на 6,3%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 8,3%, изнасилований на 1,8%, а также бандитизма на 43,2%.

«Без преувеличения можно сказать о том, что раскрытие особо опасных преступлений — это всегда результат коллективного труда», — добавил Бастрыкин.

Кроме того, глава СКР упомянул о проводимой работе по воспитанию молодого поколения и обучению студентов в ведомственных академиях. Бастрыкин отметил, что морально-нравственная и патриотическая подготовка не менее важна, чем профессиональная.

Сотрудники уголовного розыска поблагодарили главу СК РФ за высокую оценку их работы и выразили уверенность, что в дальнейшем сотрудничество будет развиваться и укрепляться.