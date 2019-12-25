Захарова обвинила генсека ООН в игнорировании проблемы с выдачей виз США россиянам

Москва, 25 декабря. Проблема с невыдачей виз США российским сотрудникам ООН в Нью-Йорке игнорируется генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на саботаж со стороны Вашингтона в отношении представителей Министерства обороны РФ. По ее словам, офицеры прошли конкурсный отбор и были назначены генсеком ООН в подразделения Секретариата организации, занимающейся военной тематикой. Тем не менее, они месяцами ждут выдачи американской визы.

«Срок рассмотрения некоторых визовых обращений порой превышает один год», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, уже работающим в Нью-Йорке сотрудникам из России не продлевают визы, поэтому они вынуждены возвращаться на родину.

Захарова обвинила США в «недобросовестной конкуренции» с использованием так называемого «административного ресурса» — американцы смещают россиян с интересующих их постов и продвигают своих военнослужащих.

«Все это происходит при явном попустительстве со стороны генерального секретаря ООН Гутерреша», — констатировала дипломат.

Стоит отметить, что этот пример дискриминационной политики США далеко не единственный. МИД РФ уже назвало ситуацию с выдачей американских виз «катастрофической». Штаты не выдают визы не только обычным россиянам, но и делегациям, которые прибывают в страну с гуманитарными и дипломатическими целями.

Так, в ходе сессии Генассамблеи ООН в визах США было отказано 18 дипломатам из России. В их числе члены делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся разоружением и правовыми вопросами.

Американцы также воспрепятствовали посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28–29 ноября 2019 года директором департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым. В визе было отказано и делегации Федерального казначейства России.